«Ак Барс» одержал третью победу над «Авангардом» в серии плей-офф Кубка Гагарина

«Ак Барс» одержал третью победу в четвертом матче серии финала Восточной конференции КХЛ. Клуб из Казани в гостях одолел омский «Авангард» со счетом 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

В первых двух периодах зрители не увидели голов. Единственную шайбу в матче за 5 минут до конца встречи забросил Дмитрий Воронков.

Теперь счет в серии — 3-1 в пользу казанской команды. Следующая игра состоится в Казани в воскресенье, 9 апреля. Начало матча в 17:00.

Фото: ak-bars.ru

В предыдущем матче «Ак Барс» одержал гостевую победу над «Авангардом». «Барсы» уступали 0-2, вплоть до 55-й минуты встречи. Затем казанцы отыграли две шайбы и перевели игру в овертайм. Уже в дополнительное время, победу татарстанской команде принес Вадим Шипачев.

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Айрат Назипов