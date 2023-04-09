Набережночелнинский политех закупит семь фрезерных станков рамках федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», ГАПОУ «Набережночелнинский политехнический колледж» закупит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» семь фрезерных станков. Стоимость контракта оценивается в 24,8 млн рублей, а поставить оборудование необходимо в течение 180 дней с момента его заключения.

Согласно технической документации, учебному заведению необходимы шесть вертикально-фрезерных станков 6Т13 и один горизонтальный консольно-фрезерный 6Т82. Все они должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, оригинальными и соответствующими заводской сборке.

Кроме того, к каждому из них в комплекте должны идти все необходимые комплектующие и расходные материалы. Вместе с этим на весь товар должна иметься документация, подтверждающая его характеристики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в феврале президент России Владимир Путин предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. По словам главы государства, срок такого обучения составит от 4 до 6 лет. Вместе с этим он также обратил внимание, что переход на новую систему высшего образования необходимо сделать плавным. Российский лидер поручил «все продумать, проработать до мелочей».



Глава государства пояснил, что узкие специалисты после базового обучения в вузе смогут продолжить обучение в магистратуре и ординатуре. Он отметил, что студенты, которые на сегодняшний день уже находятся в процессе обучения, смогут продолжить его по уже действующим программам и не должны потерять свои права.

Вместе с этим президент заявил, что задача России на ближайшие 5 лет — подготовить миллион специалистов рабочих профессий в средних профессиональных организациях. По его словам, на сегодняшний день страна нуждается в специалистах среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности. Среди направлений, по которым требуется подготовить специалистов в колледжах и техникумах, Владимир Путин обозначил электронную промышленность, индустрию робототехники, машиностроение, металлургию, фармацевтику, сельское хозяйство и ОПК, строительство, транспорт. В списке также атомная и другие отрасли.

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Максим Кокунин