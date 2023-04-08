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Xiaomi объявила в России старт продаж серии новых телевизоров

05:35, 08.04.2023
Xiaomi объявила в России старт продаж серии новых телевизоров
Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Компания Xiaomi объявила в России старт продаж новых телевизоров TV Q2. Об этом сообщает iXBT.com.

Согласно данным компании, телевизоры, представленные на российском рынке, как и другие новинки, оснащены операционной системой Android TV, а также локализованной оболочкой PatchWall.

В России серия телевизоров TV Q2 представлена в трех моделях, диагональ экрана которых 50, 55 и 60 дюймов. Приобрести техническое новшество можно за 40, 50 и 65 тысяч рублей соответственно.

Напомним, в 2020 году Xiaomi запустила производство телевизора с прозрачной панелью. Так, отмечалось, что устройство оснащено полупрозрачной OLED-панелью, а диагональ экрана 55 дюймов. Особенностью телевизора стало то, что пользователь при выводе изображения на экран может видеть то, что расположено за ним.

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Антон Гаврилов
ОбществоТехнологии

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