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Xiaomi представила прозрачный телевизор

19:35, 12.08.2020
Xiaomi представила прозрачный телевизор
Фото: realnoevremya.ru

Компания Xiaomi запустила производство первого телевизора с прозрачной панелью. Об этом сообщает Lenta.ru.

Известно, что телевизор имеет полупрозрачную OLED-панель диагональю 55 дюймов. При выводе изображения на экран человек может видеть, что находится за ним.

Стоимость телевизора равна 49,9 тыс. юаней (примерно 525 тыс. рублей). О сроках и регионах поступления новинки в продажу неизвестно.

Ранее китайская Xiaomi представила свой юбилейный флагман Mi 10 Ultra.

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