Xiaomi представила прозрачный телевизор
Компания Xiaomi запустила производство первого телевизора с прозрачной панелью. Об этом сообщает Lenta.ru.
Известно, что телевизор имеет полупрозрачную OLED-панель диагональю 55 дюймов. При выводе изображения на экран человек может видеть, что находится за ним.
Стоимость телевизора равна 49,9 тыс. юаней (примерно 525 тыс. рублей). О сроках и регионах поступления новинки в продажу неизвестно.
Ранее китайская Xiaomi представила свой юбилейный флагман Mi 10 Ultra.
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