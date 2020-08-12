Xiaomi представила прозрачный телевизор

Компания Xiaomi запустила производство первого телевизора с прозрачной панелью. Об этом сообщает Lenta.ru.



Известно, что телевизор имеет полупрозрачную OLED-панель диагональю 55 дюймов. При выводе изображения на экран человек может видеть, что находится за ним.

Стоимость телевизора равна 49,9 тыс. юаней (примерно 525 тыс. рублей). О сроках и регионах поступления новинки в продажу неизвестно.

Ранее китайская Xiaomi представила свой юбилейный флагман Mi 10 Ultra.

