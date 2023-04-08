Сегодня в Казани ожидается до +11 градусов
В субботу, 8 апреля, в Казани ожидается переменная облачность без осадков и северо-восточный ветер порывами до 6—11 м/с. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем температура воздуха в Казани составит от +9 до +11 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +8 до +13°С.
По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сухая и умеренно-теплая погода ожидается и в начале следующей недели. В дневное время температура воздуха составит от +10 до +15 градусов.
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