Синоптики обещают отсутствие осадков на ближайшие выходные в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Гидрометцентре Татарстана прогнозируют, что на этой неделе в республике не будет существенных осадков. Особых изменений в погоде татарстанцам ждать не стоит.

Завтра, 7 апреля, температура воздуха в регионе будет варьироваться от +5 до +10 градусов тепла. Также прогнозируется свежий северо-восточный ветер порывами до 15—16 м/с.

В субботу и воскресенье, 8 и 9 апреля, под влиянием антициклона осадков не ожидается. Температуры воздуха в ночные часы понизятся от-1 до -7 градусов, днем солнце прогреет воздух от +9 до +15 градусов тепла.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Примерно такая же сухая и умеренно-теплая погода будет и в начале следующей недели. В Гидрометцентре прогнозируют, что столбик термометра покажет от +10 до +15 градусов.

Напомним, в Казани был обновлен температурный рекорд для 5 апреля. Он стал шестым с начала весны 2023 года. По данным Гидрометцентра Татарстана, сразу в нескольких районах города температура воздуха поднялась выше 19 градусов. Такую температуру зафиксировали в Приволжском и Авиастроительном районах Казани и в районе аэропорта.



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Айрат Назипов