В Казани проведут капремонт бомбоубежища центра «Патриот»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в Казани за 9,8 млн рублей проведут капитальный ремонт очередного бомбоубежища. Речь идет об укрытии, находящемся на территории ГАУ «Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

Согласно проектной документации, выполнить работы необходимо до 1 декабря этого года. В перечень того, что предстоит выполнить заказчику, входят комплекс работ со слаботочными сетями, замена инженерных коммуникаций, а также отделка. Заказчиком капремонта выступает ГКУ «Главинвестстрой».

«Патриот» был создан в 2007 году постановлением Кабмина Татарстана. Учредителем данной организации является Министерство по делам молодежи. Помещения занимают площадь 10,7 тыс. кв. метров, а территория — 2,8 га. В данном центре имеются учебные классы, музей поискового движения, универсальный зал на 600 мест, спальное помещение на 550 мест, столовая на 450 мест, конференц-зал на 40 мест, тренажерный зал, спортивные площадки, а также учебно-тактический городок.

На территории «Патриота» проходят 5-дневные военно-полевые сборы старшеклассников, республиканские спартакиады и другие мероприятия, связанные с военной подготовкой. Центр активно взаимодействует с Военным комиссариатом Татарстана, Министерством образования и науки, Управлением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, МЧС и другими ведомствами.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в январе раис Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения. По его словам, в настоящее время важно быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей.

В Казани в конце декабря проверили 4,4 тысячи подвальных помещений, что составляет почти 96% от их общего числа. Всего в городе насчитывается более 4,6 тысячи подвалов. Подвалы проверяют на случай эвакуации жителей при масштабных чрезвычайных ситуациях. Об этом население неоднократно оповестят по радио и телевидению. В городе останутся сотрудники тех организаций, которые продолжат работать.



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Максим Кокунин