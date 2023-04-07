Магазины сети дискаунтеров «Чижик» в Казани откроются 12 апреля

Сеть жестких дискаунтеров «Чижик» открыла распределительный центр в Казани — объект будет обслуживать до 250 магазинов в Татарстане, Марий Эл, Чувашии и Удмуртии, а еще в Самарской и Ульяновской областях, сообщает пресс-служба X5 Group.

Первые магазины сети начнут работу в столице Татарстана 12 апреля.

Площадь распределительного центра составляет 19,5 тыс. кв. м. В него поступает продукция более чем от 200 поставщиков. Его работу обеспечат более 250 сотрудников и около 120 единиц техники. Комплекс способен обрабатывать до 1,8 тыс. тонн продукции в сутки.

Распределительный центр модернизирован под мультитемпературный склад, в котором имеются зоны хранения для всех основных категорий товаров. Объект стал первым распредцентром дискаунтера, на котором запущена система управления складом (WMS), которая позволит существенно упростить работу с товаром и логистические процессы.

Фото: tut-magaz.ru

В декабре прошлого года «Реальному времени» стало известно, что сеть дискаунтеров «Чижик» в Казани может запустить доставку — тогда федеральный ретейлер искал руководителя отдела доставки в столице Татарстана.



Новая сеть жестких дискаунтеров российского ретейлера X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток») зашла на рынок в 2020 году в Москве. Число точек в России по состоянию на конец 2021 года достигло 72. В феврале 2022-го «Чижик» запустил доставку в Москве.

X5 Retail Group сообщал о планах зайти с проектом в Татарстан в 2022 году. Однако, как выясняло «Реальное время», сеть уже присматривалась к столице Татарстана и искала помещения в аренду.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко