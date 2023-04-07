МИД: генсек ООН не выполняет условия пакетной зерновой сделки

Глава МИД Сергей Лавров обсудил с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу невыполнение генсеком ООН Антониу Гутерришем условий пакетной зерновой сделки. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции.



По его словам, украинская часть сделки выполняется, и это подтверждается «достаточно серьезной статистикой». Он уточнил, что беднейшие страны получают менее трех процентов отгруженного Украиной зерна, несмотря на то, что они «являются приоритетными получателями гуманитарной помощи, в том числе продовольственной».

Российская часть сделки, как указал Лавров, не выполняется совсем, несмотря на многочисленные призывы к странам коллективного Запада:

— Препоны на пути финансирования, логистического оформления, транспортировки, страхования, экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются, — приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что Россия будет обсуждать перспективы сложившейся ситуации с турецкими партнерами в условиях, «когда решения, принятые по инициативе генерального секретаря, блокируются».

Фото: pxhere.com

В начале недели постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что российская часть договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений по Черному морю все еще не работает. Небензя заявил, что пока невозможно предсказать судьбу зерновой сделки по истечении срока ее действия 18 мая.

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Маргарита Головатенко