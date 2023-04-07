Айрат Фаррахов: «Антитабачная кампания не должна сводиться к борьбе с теми, кто курит»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Антитабачная кампания в России не должна сводиться к борьбе с курящими, считает депутат Госдумы, заслуженный врач Республики Татарстан Айрат Фаррахов.



— Антитабачная кампания не должна сводиться к борьбе с теми, кто курит. Она должна сводиться к теме уменьшения потребления табака. И если мы мишенью этой кампании делаем просто курильщиков, то они будут просто прятаться. Они не будут доверять государству. И мы должны максимально помогать, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, антитабачная политика принесла определенный результат, однако сейчас количество курящих не уменьшается.

Главные эксперты Татарстана по борьбе с курением в 2021 году были недовольны темпами антитабачной кампании. Главный нарколог Минздрава РТ, сославшись на данные ВОЗ, заявила — по-прежнему в год от табакокурения умирает до 7 млн человек. Из них 6 млн потребителей и экс-потребителей табака, еще почти 1 млн — пассивных курильщиков.

Помимо непосредственной угрозы жизни населению России, это оказывает тяжелую нагрузку на систему здравоохранения. Чтобы не допустить этого, Россия еще в 2008 году присоединилась к Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе с табакокурением, в 2010 году приняла комплекс мер для защиты своих граждан от табака. А в 2013 году вышел и базовый закон об охране граждан от воздействия табачного дыма. Как следствие, если в 2016 году только официально табак потребляла треть россиян (30,9%), то в 2019 году их число снизилось до 24,2% (или почти 30 млн человек).



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Маргарита Головатенко