В Казани открыли мемориальную доску генерал-лейтенанту Николаю Демидову

В Казани состоялось открытие мемориальной доски генерал-лейтенанту Николаю Демидову. В церемонии открытия принял участие раис Татарстана Рустам Минниханов.



Памятник открыли на улице Большой Красной, 17 — здесь Николай Демидов некогда проживал. Торжество приурочили ко дню рождения генерал-лейтенанта: в субботу, 8 апреля, ему бы исполнилось 90 лет.

— С Татарстаном Николая Ивановича связывают более 20 лет трудовой биографии на комсомольской и партийно-государственной работе, а также в правоохранительных органах. Работая на разных должностях, он отличался организаторскими способностями, умением сплотить людей на решение острых проблем. Наиболее ярко организаторский талант Николая Ивановича проявился на посту Министра внутренних дел, который он занимал в течение 6 лет. Надо хорошо знать криминогенную обстановку тех лет, чтобы понять, какая тяжелая ноша и огромная ответственность легла на его плечи. В этой сложнейшей обстановке Николай Иванович решительно начал укреплять кадровый состав органов внутренних дел республики, — произнес речь Рустам Минниханов.

Фото: tatarstan.ru

Раис РТ отметил, под руководством Демидова МВД ТАССР за 1981 год было признано лучшим в СССР. Он с честью и достоинством выполнял свой служебный долг на руководящих должностях МВД СССР, а затем — возглавляя крупнейшие учебные заведения МВД России:

— Его неустанная деятельность во имя Татарстана и всей нашей страны — яркий пример для подрастающего поколения. Николай Иванович Демидов навсегда останется в памяти у жителей нашей республики, коллег и родственников.

В церемонии приняли участие заместитель главы МВД по РТ Алексей Завгороднев, главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, руководитель аппарата Комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрий Демидов.

Николай Иванович Демидов скончался в Москве 6 октября 2021 года в возрасте 88 лет. Его похоронили на своей малой родине — в селе Среднее Девятово Лаишевского района республики.

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Маргарита Головатенко