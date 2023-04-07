Татарстанское УФАС возбудило дело из-за рекламы списания долгов на одном из телеканалов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанское УФАС возбудило дело по рекламе списания долгов по кредитам, который транслировался в зоне вещания Казани. Внимание жителей привлекали беспроблемным освобождением от финансовых обязательств.



Помощь в списании кредитных долгов предлагали «Федеральный центр банкротства» из Белгорода и казанское ООО «Юридические решения». Рекламный текст гласил, что по Федеральному закону раз в 5 лет человек может списать кредитные долги. Услуга подавалась в позитивном контексте и не сообщала всех деталей прохождения процедуры банкротства.

Реклама не содержала информацию о том, что подобные дела рассматривает арбитражный суд, и юристы не имеют полномочий, позволяющих списать долги по кредитам. Поскольку в рекламе была ссылка на Федеральный закон, это создавало ложное впечатление, что такая услуга одобрена органами государственной власти.

УФАС квалифицировала рекламу как создающую впечатление, что от долгов можно освободиться без каких-либо расчетов с кредиторами и иных последствий. Телезрителям гарантировали освобождение от финансовых обязательств, но умалчивали о том, что решение по процедуре банкротства принимает суд. Потребителей могли ввести в заблуждение относительно того, что долги можно брать, не неся впоследствии обязательств по их возвращению.

Фото: pxhere.com

Дело в отношении ООО «Федеральный центр банкротства» ООО «Юридические решения» будет рассматриваться по признакам нарушения части 3 статьи 5, части 5 статьи 5, части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе».

В прошлом году УФАС по Татарстану привлекла к ответственности юристов, обещавших призывникам избежать службы. В контекстной рекламе в поисковике отсутствовали данные о том, каким образом будут оказаны услуги, то есть смысл рекламного сообщения искажался и вводил в заблуждение потребителей размещаемой рекламы.

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Маргарита Головатенко