В Татарстане с начала эпидемического сезона в больницы из-за укусов клещей обратилось более 10 тысяч человек

С начала эпидемического сезона в медорганизации Татарстан из-за присасывания клещей обратились 10 036 человек. Это в 1,6 раз выше аналогичного показателя 2021 года, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике.

Этот показатель выше многолетнего уровня на 14,5%. Иксодовым клещевым боррелиозом заболело 35 человек, это что в 1,5 раза выше показателя 2021 года, когда заболело 22 человека.

Фото: pxhere.com

Укусы клещами зарегистрированы во всех муниципальных образованиях республики. На эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях произошло 89,9% присасываний клещами.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану напомнили, что клещи по-прежнему активны.



В конце сентября ведомство сообщало, что в Казани зарегистрировали 2 215 случаев укуса клещей. На втором месте Набережные Челны — 1 440 пострадавших, на третьем — Альметьевский район — 776. В Нижнекамском районе к врачам после укуса клещей обратились 603 человека, в Бугульминском районе — 360, а в Заинском — 335.

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Татьяна Леухина