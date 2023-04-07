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NYT: в Пентагоне расследуют утечку секретных данных о конфликте на Украине

07:32, 07.04.2023
NYT: в Пентагоне расследуют утечку секретных данных о конфликте на Украине
Фото: commons.wikimedia.org

В Минобороны США начали расследовать утечку в социальные сети секретных материалов, в которых описывается состояние армии Украины и планы Штатов и НАТО по укреплению ВСУ, сообщает New York Times.

По информации издания, распространением материалов якобы занимаются российские проправительственные telegram-каналы, однако какие-либо конкретные публикации в соцсетях не приводятся.

Американские власти якобы занимаются удалением этих документов из соцсетей, но к вечеру четверга у них это так и не получилось. Издание утверждает, что один из документов с грифом «совершенно секретно» описывает «статус конфликта по состоянию на 1 марта».

Еще в одном материале якобы содержатся данные о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых снабжаются и обучаются США и другими союзниками НАТО. В документе сказано, что готовность шести из девяти этих бригад ожидается к 31 марта.

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Илина Хакимова
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