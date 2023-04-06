В Татарстане начали весенний сев — видео
В Татарстане начали весенний сев с опережением графика. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
В Камском Устье яровую пшеницу посеют на 16 тысячах гектаров. Подсолнечник и рапс займут 11 тысяч. Семена маржинальных культур здесь закупили еще с осени. Запчасти для импортной техники тоже есть, говорят аграрии.
— Зимой мы все боялись, что ледяная корка убьет их, но к нам на помощь пришла ранняя весна. Лед быстро растаял. Мы обследование полей сделали. У нас все живы, —рассказал главный агроном ООО «Август — Камское Устье».
В этом году к весенне-полевым работам в республике приступили с опережением графика на 2 недели. Аграрии готовы выйти на сев к середине апреля. В южных районах республики (Нурлат и Альметьевск) уже сеют яровой ячмень.
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