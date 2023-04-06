Эксперты назвали автомобили с самым большим пробегом в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно данным исследования сервиса «Автотека», лидером рейтинга автомобилей с наибольшим пробегом возрастной группы от года до 3 лет по Татарстану входит Kia, чей показатель составил 45 257 километров.

Второе место досталось ВАЗу (LADA) — средний пробег 43 084 километра. На третьей позиции расположилась Toyota, средний пробег которой составляет 41 888 километров.

Что касается рейтинга автомобилей с большим пробегом в возрасте от 4 до 7 лет, то первое место досталось Hyundai — 108 838 километров. За ней следует та же Toyota, чей средний пробег 107 212 километров. Замыкает топ-3 — Volkswagen со средним пробегом 105 202 км.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

При этом стоит отметить, что в рейтинге автомобилей с пробегом старше 8 лет лидером стала Honda — 213 825 километров. Далее идет Toyouta со средним пробегом 211 340 километров, а на третьем месте Mitsubishi — 206 859 километров.

Напомним, в феврале сообщалось, по итогам 2022 года электромобили с пробегом в Татарстане покупали чаще на 105%, чем в 2021 году. Наибольшим спросом у жителей республики пользовались модели Nissan Leaf. Вместе с тем аналитики выяснили, что в 2022 году доля электрокаров в общих продажах на рынке автомобилей с пробегом в регионе составляла 0,09%. В среднем такой автомобиль с пробегом стоит 1,6 миллиона рублей.



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Антон Гаврилов