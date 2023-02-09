В Татарстане по итогам 2022 года на 105% вырос спрос на электрокары с пробегом

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В 2022 году электромобили с пробегом в Татарстане покупали на 105% чаще, чем в 2021 году. Большее предпочтение татарстанцы отдавали в прошлом году модели Nissan Leaf. Об этом говорится в результатах исследования платформы «Авито Авто».

Аналитики выяснили, что в прошлом году доля электрокаров в общих продажах на рынке автомобилей с пробегом в Татарстане составляла 0,09%. В среднем такой автомобиль с пробегом стоит 1,6 миллиона рублей.

В целом в России за 2022 год автомобили с пробегом покупали на 48% чаще, чем в 2021 году. По словам экспертов платформы, в России за последние годы сильно вырос интерес покупателей к автомобилям с электрическим двигателем.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Несмотря на то, что электромобили занимают относительно небольшую долю в общем объеме продаж автомобилей с пробегом в стране, можно отметить рост популярности автомобилей с электрическим двигателем. Доля электромобилей с пробегом составила 0,24% от всех реализованных в России автомобилей с пробегом в 2022 году. Для сравнения: в 2021 году показатель составлял 0,15%, — отмечают эксперты.

Кроме того, аналитики выяснили, что по итогам 2022 года на втором месте рейтинга самых продаваемых на рынке авто с пробегом в Татарстане оказалась Tesla Model 3. Средняя стоимость автомобиля — 3,75 миллиона рублей, доля продаж — 9,4%. Третье место в топе досталось Tesla Model S (доля продаж 4,1%). Средняя цена этой модели автомобиля составила 3,65 миллиона рублей. На четвертое место попала Tesla Model Y — 3,7% от общих продаж электрокаров с пробегом (средняя стоимость — 6 миллионов рублей). На финальном месте рейтинга Volkswagen ID 4 с долей в продажах 3,5% — средняя цена авто 3,5 миллиона рублей.

В ноябре 2022 года эксперты «Авито Авто» провели исследование, в ходе которого выяснили, что в Татарстане в июле — сентябре 2022 года электромобили с пробегом покупали на 46% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Средняя стоимость составила 1 975 000 рублей, а самой продаваемой моделью был также Nissan Leaf. Также отмечалось, что в последние годы интерес россиян к электромобилям в целом растет — в прошлом году на рынке автомобилей с пробегом продажи электромобилей выросли в три раза по сравнению с 2020 годом.

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Антон Гаврилов