Власти Казани проведут конкурс видеороликов, чтобы повысить привлекательность города для туристов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В целях повышения привлекательности столицы Татарстана на туристическом рынке власти города постановили провести конкурс видеороликов «Влюбись в Казань». Организатором данного мероприятия назначен Комитет по развитию туризма. Оно будет проходить с 17 апреля по 1 сентября 2023 года.

Согласно условиям проведения конкурса, участвовать может любой желающий, включая граждан других стран. Основная задача — снять видеоролик о местах, событиях или объектах Казани, которые обладают ярким туристическим потенциалом. Хронометраж видео не должен превышать пяти минут, а разместить его необходимо в социальных сетях.

— Приветствуются упоминания об истории города, его жителях, значимых событиях, произошедших в Казани (вне политического контекста); красивые виды Казани; пожелания и поздравления, адресованные городу и его жителям, — говорится в документе.

В перечень наград по различным номинациям входят: спортивный инвентарь, кухонная посуда, экшен-камера, электросамокат, «тур 3-миллионного туриста» и др.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в феврале мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что за 2022 год город посетили 3,6 миллиона туристов, что на 20% больше, чем за предыдущий год.



— Средняя загрузка гостиниц составила 65%, а в праздничные дни достигала 95%, — заявил он.

В декабре прошлого года председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов прогнозировал, что Казань по итогам 2022-го примет рекордное количество туристов. Однако точную цифру он не называл.

Как рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова, за январь — июнь 2022 года город посетили 2 251 600 человек, в то время как Самару — 529 тысяч человек, а Москву — 9 миллионов. В 2021 году в столице Татарстана побывали 3 миллиона туристов.



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Максим Кокунин