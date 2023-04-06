Казанские священники борются с экстремизмом

Фото: Миссионерский отдел Казанской епархии РПЦ

При грантовой поддержке мэрии города Казани проводится борьба с экстремизмом. В номинации «Профилактика терроризма и экстремизма» победителем конкурса стал храм блаженной Ксении Петербургской г. Казани. Он получил грант на проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, популяризации традиционных ценностей и здорового образа жизни. Также к данной деятельности относится формирование добрососедских отношений и терпимости в отношении представителей иных традиционных конфессий, что столь важно для нашей республики.

Фото: миссионерский отдел Казанской епархии РПЦ

Был снят ряд видеороликов, посвященных борьбе с экстремизмом и православному пониманию традиционных ценностей. Благодаря приобретению печатного оборудования издано большое количество листовок и раздаточного материала. «Эти материалы сопровождали нас в миссионерских поездках, встречах, мероприятиях. Везде мы старались говорить о том, что религия — это про любовь к человеку, а не про разжигание розни», — прокомментировал священник Александр Ермолин, настоятель храма блаженной Ксении.

Фото: миссионерский отдел Казанской епархии РПЦ

"Реальное время"