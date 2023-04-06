СП: Пенсионный фонд России закончил год с профицитом в 1 трлн рублей

Пенсионный фонд России закончил 2022 год с профицитом в размере 1,103 триллиона рублей, об этом сообщается в записке аналитической записке Счетной палаты.



— За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 млн рублей, в том числе по распределительной составляющей — 1 088 032,86 млн рублей и по накопительной составляющей — 15 487,32 млн рублей, — заявили там.

Добавим, что за отчетный период бюджет ПФР пополнился на 12,478 трлн рублей, что на 2,684 трлн рублей (на 27,4%) больше, чем за 2021 год. Расходы ПФР составили 11,374 трлн рублей, превысив прошлогодние показатели на 1 249 256,19 млн рублей (12,3%).



Это связано с предоставлением ПФР с 2022 года новых полномочий по выплате 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, индексацией размеров государственных и страховых пенсий, а также других соцвыплат.

Профицит федерального бюджета в январе — ноябре 2022 года составил 557,02 млрд рублей. Объем поступивших доходов — 24 трлн 779 768,8 млрд рублей, а исполнение расходов — 24 трлн 222 745,6 млрд рублей.

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Илина Хакимова