Профицит бюджета России достиг 557 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Профицит федерального бюджета в январе — ноябре 2022 года составил 557,02 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин России.



— Объем поступивших доходов — 24 трлн 779 768,8 млрд рублей, а исполнение расходов — 24 трлн 222 745,6 млрд рублей, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего доходов за этот период времени поступило от Федеральной налоговой службы — 17,28 трлн рублей. Еще 5,627 трлн рублей пришло от Федеральной антимонопольной службы. От других федеральных органов поступило 1,872 трлн рублей.

Напомним, 5 декабря Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023—2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2% до 0,7% ВВП.

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Айрат Назипов