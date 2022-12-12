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Профицит бюджета России достиг 557 млрд рублей

16:35, 12.12.2022
Профицит бюджета России достиг 557 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Профицит федерального бюджета в январе — ноябре 2022 года составил 557,02 млрд рублей. Об этом сообщает Минфин России.

— Объем поступивших доходов — 24 трлн 779 768,8 млрд рублей, а исполнение расходов — 24 трлн 222 745,6 млрд рублей, — сказано в документе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Больше всего доходов за этот период времени поступило от Федеральной налоговой службы — 17,28 трлн рублей. Еще 5,627 трлн рублей пришло от Федеральной антимонопольной службы. От других федеральных органов поступило 1,872 трлн рублей.

Напомним, 5 декабря Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете России на 2023—2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2% до 0,7% ВВП.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансы Татарстан

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