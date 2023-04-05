Задержанный в Брянской области украинский пилот рассказал о своей миссии
Украинский пилот легкомоторного самолета, который экстренно приземлился в Брянской области, раскрыл цель своей миссии. Кадры допроса опубликовал telegram-канал Baza.
— Задача была такая: лететь на малой высоте за ведущим и по команде ведущего сфотографировать, когда он скажет, — сообщил пилот.
По словам пилота, ему заплатили 50 тысяч гривен. Он якобы не понимал, что залетел в воздушное пространство России.
Мужчина объяснил, что он посадил свой самолет в поле из-за сломанного винта. Также он рассказал, что спрятал в посадке оружие, боеприпасы и бронежилет.
Ранее сообщалось, что в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Российские пограничники задержали пилота. Он пытался вернуться на украинскую территорию.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым