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В Брянской области упал легкомоторный украинский самолет

19:35, 05.04.2023
В Брянской области упал легкомоторный украинский самолет
Фото: commons.wikimedia.org/Serge Bystro

В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ.

— Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск, — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские пограничники задержали пилота. Он пытался вернуться на украинскую территорию.

Фото: flickr.com

26 марта сообщалось, что в Киреевске Тульской области взорвался украинский беспилотник Ту-141 «Стриж». БПЛА был забит взрывчаткой. В результате инцидента пострадали несколько человек. Также из-за взрыва дрона ущерб понесли три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.

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Айрат Назипов
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