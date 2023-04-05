В Брянской области упал легкомоторный украинский самолет
В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на погрануправление ФСБ.
— Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск, — говорится в сообщении.
Отмечается, что российские пограничники задержали пилота. Он пытался вернуться на украинскую территорию.
26 марта сообщалось, что в Киреевске Тульской области взорвался украинский беспилотник Ту-141 «Стриж». БПЛА был забит взрывчаткой. В результате инцидента пострадали несколько человек. Также из-за взрыва дрона ущерб понесли три многоквартирных дома и четыре хозпостройки.
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