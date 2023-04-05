Президент России: к конфликту на Украине привело использование США цветных революций

Фото: кадр видео/ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что использование США цветных революций спровоцировало нынешний кризис на Украине.



— Не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису, — сказал президент, обращаясь к новому послу США Линн Трейси.

Путин отметил, что такая стратегия Соединенных Штатов также внесла негативный вклад в деградацию отношений России и Америки.

Фото: кадр видео/ТАСС (новый посол США Линн Трейси)

Накануне Пентагон сообщил, что власти США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко