К концу осени в Татарстане разработают проектную документацию для строительства 11 крупных объектов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», ГБУ «Главстрой Татарстана» в текущем году планирует разработать проектную документацию для 11 объектов, которые в скором времени будут возведены на территории республики. Ожидается, что в ходе масштабной стройки в ряде городов и районов появятся новые больницы, детские лагеря, спортивные сооружения и даже общежития. Всего для этих целей из регионального бюджета будет выделено более 196 миллионов рублей.

Больше всего объектов планируется возвести по линии здравоохранения. Так, до 30 ноября подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания и представить проекты строительства:

нового корпуса межрегионального центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии на территории Республиканской клинической больницы РКБ;

здания ГАУЗ «Мамадышская центральная районная больница»;

родильного дома на 100 коек в Бугульме.

Также до 20 октября ему необходимо представить проект возведения многопрофильной детской больницы на базе ГАУЗ «Городская детская больница № 1» в Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Что касается линии спорта, то здесь до конца осени планируется разработать проектную документацию по строительству универсального спортивного зала в Арске, а также по реконструкции стадиона имени Колотова в Зеленодольске.

Также в ноябре исполнителю необходимо представить проект общежития для апастовского аграрного колледжа и коллектора ливневой канализации от улицы Пушкина до переулка Щербаковский в Казани.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Еще одним крупным направлением в будущей стройке станут детские оздоровительные лагеря. Так, в октябре подрядчик должен сдать результаты инженерных изысканий по проекту возведения зданий и сооружений загородного лагеря «Чайка» в Тетюшском районе. Вместе с этим ему будет необходимо представить и план возведения летней сцены для детского лагеря «Факел» в Новошешминском районе. Последним проектом, который представят в октябре, является здание МФЦ на 100 мест в селе Кадряково Агрызского района республики.

Отмечается, что для каждого из объектов заранее необходимо предусмотреть закупку и установку мебели, оборудования и всего необходимого инвентаря.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, с начала 2023 года на капремонт и строительство медучреждений в Татарстане выделили около 2 миллиардов рублей. Деньги пойдут на новые ФАПы, возведение зданий поликлиник и ремонт нуждающихся в нем больниц. Значительная часть объектов расположена в Казани, но денег больше всего направят на ремонт инфекционки в Челнах. Детали — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин