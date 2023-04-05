Торжественный прием семей от имени раиса Татарстана и его супруги подорожал

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, прием семей в 2015 году)

В 2023 году на торжественный прием от имени раиса Татарстана и его супруги, посвященный чествованию семей, имеющих особые заслуги перед республикой, готовы выделить 5,5 миллиона рублей, выяснило «Реальное время». Это на 903,5 тысячи рублей больше начальной цены, объявленной в прошлом году.

На мероприятие пригласят 50 лучших семей Татарстана. Каждой из них вручат букет цветов и комплекты из двух бокалов, выполненных из серебра 925 пробы с частичным покрытием золотом не менее 750 пробы. На их ножках закрепят подвижные обручальные кольца большого и маленького размера.

На стол для участников приема накроют ассорти мясное(куриный рулет/отварной язык/отварной казылык/горчица, зелень), рыбное (семга, масляная/оливки, зелень, лимон) и сырное (адыгейский, чеддер, тильзитер/мед, виноград, орехи грецкие, кешью), дорадо в фольге, токмач с куриным филе, уху из осетрины и семги, утку с клюквенным соусом, говяжьи медальоны со сливочным соусом с овощами, а также фруктовую нарезку. Кроме того, организуют кофе-брейк, в меню которого элеш, губадия, чак-чак, шоколадные конфеты, печенье, чай и зерновой кофе.

Концертная программа мероприятия предусматривает выступление детского вокального коллектива, вокального квинтета, вокальных семейных номеров. Покажут приглашенным и номер оригинального жанра.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив, прием семей в 2015 году)

Кроме того, к приему требуется создать 100 буклетов «О лучших семьях РТ «Мы вместе! Без бергә!». Объем каждого — не менее 60 страниц.

Профинансируют прием семей из бюджета Татарстана. Он состоится в Гербовом зале казанского Кремля и займет как минимум полтора часа.

Напомним, в 2022 году начальная цена контракта на организацию и проведения приема для татарстанских семей, составляла 4,65 миллиона рублей. По итогам аукциона она опустилась до 4,45 миллиона рублей. Контракт заключили с ООО «Коннект».

В 2021 году на торжественный прием семей от имени президента Татарстана и его жены выделили 5,6 миллиона рублей. В 2020 году мероприятие обошлось в 4,1 миллиона.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина