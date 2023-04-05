В развитие туротрасли в России за три года инвестируют 700 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ближайшие 3 года в туристическую отрасль России вложат 700 млрд рублей, рассказал на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства «Дикоросы» председатель комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев.



— Это больше, чем мы потратили на ЧМ по футболу. И львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру, — приводит его слова ТАСС.

Тарбаев считает, что Россия должна активнее развивать предложение, а не спрос турбизнеса, и вложения в инфраструктуру необходимы как раз для этого — местами она находится в плохом состоянии.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Одной из наиболее привлекательных республик в России для туристов является Татарстан. Согласно данным официальной статистики, за январь — февраль 2023 года регион посетили 526 576 человек. Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам первых двух месяцев 2023 года стал самым посещаемым регионом. На втором месте Нижегородская область — 312 067 туристов, на третьем — Башкирия (268 152).



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Маргарита Головатенко