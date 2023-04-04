Татарстан за два месяца посетили более полумиллиона туристов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — февраль 2023 года Татарстан посетили 526 576 человек, следует из данных официальной статистики. Это на 42,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан по итогам первых двух месяцев 2023 года стал самым посещаемым регионом. На втором месте Нижегородская область — 312 067 туристов, на третьем — Башкирия (268 152).

Наименьшей популярностью для путешествий среди регионов ПФО пользовались Мордовия (42 875 туристов), Марий Эл (52 901) и Пензенская область (55 951). В целом Приволжский федеральный округ в январе — феврале этого года посетили 2,1 миллиона туристов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в январе 2023 года Татарстан посетили 264,5 тысячи туристов — на 28% больше, чем за первый месяц прошлого года. Таким образом, в феврале в республике побывали 262 тысячи путешественников, что на 62,3% больше показателя аналогичного месяца 2022 года.



Как и прогнозировали в Госкомитете Татарстана по туризму, турпоток в республику по итогам 2022 года составил 3,7 миллиона человек. По данным ведомства, 10,34% от всех туристов, посетивших регион, пришлось на жителей соседней Башкирии.



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Татьяна Демина