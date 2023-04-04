«Водоканал» заказал проект реконструкции шести участков водопроводов и водовода в Казани
Как выяснило «Реальное время» казанское МУП «Водоканал» выделит 27,6 млн рублей на разработку проектной документации по реконструкции шести участков водопроводов и водовода.
Исполнитель должен взять на себя обязательства на выполнение проектно-изыскательских работ по следующим объектам:
- реконструкция участка водопровода по ул. Окраинной от Аракчинского шоссе до «ВНС 2-го подъема»;
- реконструкция участка водопровода от водозабора «Волжский» до ул. Аракчинской,41;
- реконструкция участка водовода от ул. Клары Цеткин до ул. Западной;
- реконструкция участка водопровода по ул. Камая от ул. Карбышева до ул. Мавлютова;
- реконструкция участка водопровода по ул. Мелитопольской;
- реконструкция участка водопровода от ул. Четаева до проспекта Ямашева,48.
Исполнитель должен оказать услуги в течение двух месяцев с момента заключения договора.
МУП «Водоканал» направит 11,3 млн рублей на корректировку проекта и рабочей документации по реконструкции биологических очистных сооружений канализации (БОСК) Казани по улице Магистральной. Заказчик хочет, чтобы исполнитель внес больше 70 изменений в разделах проектной документации. По многим позициям от него ждут архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений.
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