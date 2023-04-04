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«Водоканал» заказал проект реконструкции шести участков водопроводов и водовода в Казани

22:46, 04.04.2023 3
«Водоканал» заказал проект реконструкции шести участков водопроводов и водовода в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Как выяснило «Реальное время» казанское МУП «Водоканал» выделит 27,6 млн рублей на разработку проектной документации по реконструкции шести участков водопроводов и водовода.

Исполнитель должен взять на себя обязательства на выполнение проектно-изыскательских работ по следующим объектам:

  • реконструкция участка водопровода по ул. Окраинной от Аракчинского шоссе до «ВНС 2-го подъема»;
  • реконструкция участка водопровода от водозабора «Волжский» до ул. Аракчинской,41;
  • реконструкция участка водовода от ул. Клары Цеткин до ул. Западной;
  • реконструкция участка водопровода по ул. Камая от ул. Карбышева до ул. Мавлютова;
  • реконструкция участка водопровода по ул. Мелитопольской;
  • реконструкция участка водопровода от ул. Четаева до проспекта Ямашева,48.
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполнитель должен оказать услуги в течение двух месяцев с момента заключения договора.

МУП «Водоканал» направит 11,3 млн рублей на корректировку проекта и рабочей документации по реконструкции биологических очистных сооружений канализации (БОСК) Казани по улице Магистральной. Заказчик хочет, чтобы исполнитель внес больше 70 изменений в разделах проектной документации. По многим позициям от него ждут архитектурных, конструктивных и объемно-планировочных решений.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 04 апр
    Отличные новости!
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  • Анонимно 05 апр
    Ух ты,ничего себе объёмы! Думаю можно пожелать рабочим удачи!
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    Анонимно 05 апр
    Верно,работа сложная предстоит. Да и потом чем быстрее и качественнее сделают,нам же лучше)
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