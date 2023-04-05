Новости экономики

06:59 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Эксперты объяснили, почему саммит БРИКС-2024 пройдет в Казани

03:28, 05.04.2023 1
Эксперты объяснили, почему саммит БРИКС-2024 пройдет в Казани
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решение провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани обусловлено желанием отдать дань традиции задействовать в качестве площадок регионы. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные РБК «Татарстан».

— В то же время, проведение такого уровня события в национальной республике — важный сигнал. Это демонстрация максимальной консолидации многонационального российского народа, стабильности и управляемости страны, — отметила заместитель руководителя департамента спецпроектов консалтинговой группы «Полилог» Светлана Платонова.

По ее словам, для Казани проведение саммита открывает новые возможности развития и продвижения. Благодаря этому город «выходит из амплуа региона-коммуникатора с тюркоязычными странами».

Фото: pixabay.com

Напомним, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в 2024 году в Казани. Согласно документу, будет образован Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году.

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В 2023 году порядка 13 стран проявили интерес ко вступлению.

Прошлый саммит БРИКС проходил в июле 2022 года под китайским председательством — Владимир Путин принял в нем участие в режиме видеоконференции. В этом году он пройдет в августе в ЮАР.

В России саммит проходил всего два раза — в июне 2009 года в Екатеринбурге (тогда в составе еще не было ЮАР) и в июле 2015-го в соседней с Татарстаном Уфе.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 апр
    “— В то же время, проведение такого уровня события в национальной республике — важный сигнал. Это демонстрация максимальной консолидации многонационального российского народа, стабильности и управляемости страны, — отметила заместитель руководителя департамента спецпроектов консалтинговой группы «Полилог» Светлана Платонова".

    Что за "группа"?
    На кого работает.
    Какую мысль женщина хотела донести до читателей?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок