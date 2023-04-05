Эксперты объяснили, почему саммит БРИКС-2024 пройдет в Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Решение провести саммит БРИКС в 2024 году в Казани обусловлено желанием отдать дань традиции задействовать в качестве площадок регионы. К такому мнению пришли эксперты, опрошенные РБК «Татарстан».

— В то же время, проведение такого уровня события в национальной республике — важный сигнал. Это демонстрация максимальной консолидации многонационального российского народа, стабильности и управляемости страны, — отметила заместитель руководителя департамента спецпроектов консалтинговой группы «Полилог» Светлана Платонова.

По ее словам, для Казани проведение саммита открывает новые возможности развития и продвижения. Благодаря этому город «выходит из амплуа региона-коммуникатора с тюркоязычными странами».



Фото: pixabay.com

Напомним, 3 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении саммита БРИКС в 2024 году в Казани. Согласно документу, будет образован Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в объединении БРИКС в 2024 году.

В экономическое объединение БРИКС сейчас входят Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР. В 2023 году порядка 13 стран проявили интерес ко вступлению.



Прошлый саммит БРИКС проходил в июле 2022 года под китайским председательством — Владимир Путин принял в нем участие в режиме видеоконференции. В этом году он пройдет в августе в ЮАР.

В России саммит проходил всего два раза — в июне 2009 года в Екатеринбурге (тогда в составе еще не было ЮАР) и в июле 2015-го в соседней с Татарстаном Уфе.



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Елизавета Пуншева