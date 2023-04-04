В казанском метро возникли проблемы с безналичной оплатой проезда

В казанском метро временно не проходит оплата проезда банковскими картами на турникетах всех станций. Об этом сообщили в МУП «Метроэлектротранс» города.

Временные трудности связаны с техническими проблемами подачи интернета. Отмечается, что приобрести жетоны возможно через кассу, где оплата картами производится через валидаторы.

Фото: realnoevremya.ru

На месте работают технические специалисты предприятия. На каждой станции находятся сотрудники «Метроэлектротранса».

Напомним, в середине марта в общественном транспорте Казани наблюдался сбой при оплате проезда банковской картой. Как рассказали в МУП «Метроэлектротранс», в валидаторе кондукторов не проходила оплата.

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Елизавета Пуншева