ФНС за 2022 год доначислила по итогам проверок 685,7 миллиарда рублей налогов — это много или мало?

Федеральная налоговая служба России по итогам проверок, проведенных в 2022 году, доначислила к уплате 685,7 миллиарда рублей налогов, сборов и страховых взносов. Сумма стала рекордной, превысив показатель предыдущего года на 81%, пишет РБК.



Наибольшая сумма доначислений пришлась на юрлица — 675 миллиардов рублей.



Всего за прошлый год ФНС провела 10 191 выездную проверку организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. Из них 9,4 тысячи проверок затронули юрлиц.



В целом количество проверок ФНС выросло на четверть — оно стало максимальным с 2018 года. Однако оно не превысило их число в 2015—2017 годах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

685,7 миллиарда рублей — это:

$8,8 миллиарда , или €8,1 миллиарда , или ¥60,6 миллиарда по курсу ЦБ на сегодня;

, или , или по курсу ЦБ на сегодня; в среднем по 67,28 миллиона рублей за одну проверку — в 2022 году их было 10 191;

— в 2022 году их было 10 191; больше суммы налоговых доначислений, чем в 2021 году — в 1,8 раза (378,6 млрд рублей), в 2019 году — в 3,2 раза (212 млрд рублей);



(378,6 млрд рублей), (212 млрд рублей); меньше суммы налогов, собранных в России: за 2022 год — в 49 раз (33,6 трлн рублей), за 2021 год — в 41,6 раза (28,53 трлн рублей), за 2020 год — в 30,6 раза (21 трлн рублей);

(33,6 трлн рублей), (28,53 трлн рублей), (21 трлн рублей); 484,6 миллиона средних налоговых платежей россиян (1 415 рублей), или 172,9 миллиона средних платежей по транспортному налогу (3 966 рублей), или 902,2 миллиона средних платежей по имущественному налогу (760 рублей);

(1 415 рублей), или (3 966 рублей), или (760 рублей); больше: суммы, которую Татарстан ожидает собрать с физлиц по форме 3-НДФЛ — в 228,5 раза (3 млрд рублей) и суммы доначисленных налогоплательщикам республики налогов в 2022 году — в 2,3 тысячи раз (296 млн рублей);

(3 млрд рублей) и (296 млн рублей); годовая зарплата 890,2 тысячи россиян (за 2022 год она составила в среднем 64 191 рубль в месяц), или 1,097 миллиона татарстанцев (52 089 рублей в месяц), или 1,062 миллиона казанцев (53,8 тысячи рублей в месяц);

(за 2022 год она составила в среднем 64 191 рубль в месяц), или (52 089 рублей в месяц), или (53,8 тысячи рублей в месяц); ущерб по налоговым преступлениям в России в среднем за 12 лет — он составляет около 58 млрд рублей ежегодно (усредненное значение за 2011—2020 годы);

— он составляет около 58 млрд рублей ежегодно (усредненное значение за 2011—2020 годы); меньше налоговых сборов в консолидированный бюджет России: за январь 2022 года — в 3 раза (2,1 трлн рублей), за февраль — в 2,9 раза (2 трлн рублей), за март — в 5,9 раза (4,1 трлн рублей), за апрель — в 5,4 раза (3,7 трлн рублей), за май и июль — в 3,8 раза (по 2,6 трлн), за июнь и сентябрь — в 3,5 раза (по 2,4 трлн), за август — в 3,2 раза (2,2 трлн), за октябрь — в 4,8 раза (3,3 трлн рублей), за ноябрь — в 3,9 раза (2,7 трлн рублей), за декабрь — в 5 раз (3,5 трлн рублей).

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Татьяна Демина