В Роспотребнадзоре сообщили о росте о жалоб россиян на укусы клещей

Обращение граждан по поводу укусов клещей выросло в 1,4 раза по сравнению со среднемноголетними показателями. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Отмечается, что на сегодняшний день зарегистрировано около тысячи обращений. Однако случаев передачи каких-либо заболеваний, переносчиками которых являются клещи, пока не выявлено.

Фото: pixabay.com

Также в ведомстве отметили, что в 2023 году против клещей будет обработана территория по размерам на 10% больше, по сравнению с той, которая была в 2022 году.

Накануне ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщили об обнаруженном в Азиатской части России вирусе, который передается от укуса клещей — «хасеки». Отмечалось, что заболевание может также передаваться от человека к человеку.

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Антон Гаврилов