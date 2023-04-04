Bloomberg: Warner Bros. Discovery планирует снять сериал о Гарри Поттере

Гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав и руководитель ее подразделения НВО Кейси Блойс ведут переговоры с писательницей Джоан Роулинг о создании онлайн-сериала по книгам о Гарри Поттере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Cама писательница примет участие в проекте только для того, чтобы убедиться в том, что события сериала соответствуют сюжету ее книг. Фигурировать ежедневно на площадке как основной создатель сериала Роулинг не будет.

Фото: pixabay.com

Warner Bros. Discovery надеется, что сериал подарит новую жизнь истории о приключениях парня-волшебника.

26 января в пресс-службе онлайн-кинотеатра Amediatek, который обладает правами на контент киностудии Warner Bros, сообщили, что с 1 февраля все фильмы о Гарри Поттере будут недоступны в библиотеках российских онлайн-кинотеатров.

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Антон Гаврилов