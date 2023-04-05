Названо место с самым тонким озоновым слоем на Земле

Самое тонкое место озонового слоя земли находится в тропиках. Об этом рассказал специалист в области исследований состава атмосферы, член-корреспондент ИФА РАН, профессор Николай Еланский.

— Самый тонкий озоновый слой — в тропиках. Там он образуется и оттуда разносится меридиональными воздушными потоками в средние и высокие широты, где преимущественно и накапливается. Затем он потихоньку опускается вниз, в нижнюю стратосферу, откуда приходит обратно в тропическую область. Процесс циклический, — цитирует «Газета.ru» его слова.

Еланский пояснил, что в тропиках озоновый слой тонкий из-за того, что в верхней стратосфере нет накоплений. А в нижнюю стратосферу возвращается уже разрушенный озон, по этой причине в ней содержание озона минимально.

Фото: pxhere.com

По словам специалиста, озона много в полярных областях.

— Это связано с тем, что в полярной области устойчивые воздушные массы. Когда там зимой складывается полярный вихрь на несколько месяцев, в озоновом слое из-за низкой температуры формируются кристаллические соединения хлора, бора. В этих аэрозолях под воздействием фреонов и коллагенсодержащих газов высвобождаются активные хлор и бор, но пока он как бы сидит на аэрозоле, — добавил Еланский.

Однако весной здесь, по словам эксперта, также происходит разрушение озона. Специалист подчеркнул, что в это время года защитный слой земли тут начинает разрушаться по причине таяния кристаллических соединений.

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Антон Гаврилов