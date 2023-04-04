Татарстанский депутат Госдумы раскрыл свои доходы

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов («Единая Россия») раскрыл сведения о своих доходах. Отметим, что с начала марта в России вступил закон, согласно которому теперь в Сети не размещается информация о данных доходов депутатов Госдумы и сенаторов.



Доход Морозова вырос вдвое по сравнению с 2021 годом и составил 12,1 миллиона рублей.

Из недвижимого имущества у Морозова все осталось прежним: в его распоряжении земельный участок площадью 2 000 кв. метров и жилой дом общей площадью 347 «квадратов».

— Я открыто декларирую доходы уже 20 лет и не вижу причин их скрывать, — объяснил депутат решение в своей социальной сети.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Также депутат рассказал, как складываются его доходы: зарплата по основному месту работы (Морозов возглавляет в Госдуме комитет по контролю), зарплата профессора Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, доходы от вкладов в банках и ценных бумаг, страховая пенсия.

— За этот же период около 2 млн рублей было потрачено мною на благотворительность: перечисления для наших военнослужащих в зоне СВО и помощи их семьям, именные стипендии студентам двух вузов, подписные кампании на районные и городские газеты для ветеранов, приобретение оборудования для школ и детских садов,— отметил парламентарий.

С 1 марта 2023 года вступил в силу закон о новом порядке публикации информации о доходах, расходах и имуществе депутатов Госдумы и сенаторов, а также членов их семей. Согласно закону, в Сети будет представлена только обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не подано, были ли в них выявлены нарушения и т. д. Данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей) размещаться в свободном доступе больше не будут.

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Илина Хакимова