В Госдуме предложили освободить от НДФЛ надбавки педагогов и медработников

В Госдуме предложили не облагать налогом надбавки педагогам за классное руководство и медработникам за допнагрузку. С соответствующей инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышев, направив письмо вице-премьеру России Татьяне Голиковой.



Чернышев добавил, что в настоящее время выплаты по программам «Земский врач» и «Земский учитель» освобождаются от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) независимо от их размера.

— Прошу вас рассмотреть и поддержать инициативу о расширении данной нормы и освобождении от НДФЛ дополнительных выплат педагогическим и медицинским работникам по всей России, — приводит ТАСС его слова.

По словам парламентария, классные руководители зачастую работают и вне своего рабочего времени, так как педагоги тратят свободное вечернее время на проверку тетрадей, написание отчетов и подготовку к урокам на следующий день.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Оплата такого труда должна соответствовать тем усилиям, которые совершают педагоги, — считает Чернышев.



Он отметил, что медики тоже нуждаются в дополнительной поддержке от государства. Депутат напомнил, что стимулирующие выплаты из федерального бюджета медработникам за дополнительную нагрузку, например, за помощь больным коронавирусной инфекцией, не облагаются НДФЛ.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— А вот если эти средства перечисляются из региональных денег, то они подлежат налогообложению, хотя это крайне несправедливо по отношению к тем, кто спасает ежедневно жизни наших граждан, — заключил Чернышев.

Президент России Владимир Путин поручил правительству в начале 2023 года увеличить зарплаты бюджетникам. Также он дал поручение обеспечить дальнейшую корректировку зарплат в течение следующего года.

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Илина Хакимова