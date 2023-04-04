Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает ЕС как недружественное объединение

Теперь Россия рассматривает Евросоюз как недружественное объединение. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью газете «Аргументы и факты». Он подчеркнул, что именно члены ЕС открыто заявляют о необходимости нанесения России «стратегического поражения», поставляют Украине оружие и боеприпасы.

— ...Евросоюз «потерял» Россию. Но он сам в этом виноват. <...> По этим причинам рассматриваем ЕС в качестве недружественного объединения, — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что российская сторона сделала все необходимые выводы. По словам главы МИД, в ответ на враждебные шаги Москва будет действовать «при необходимости жестко, руководствуясь национальными интересами России и общепринятым в дипломатической практике принципом взаимности».

Лавров добавил, что если ЕС откажется от антироссийского курса и «сделает выбор в пользу взаимоуважительного диалога», то российская сторона рассмотрит их предложения:

— ...Будем принимать решения исходя из наших национальных интересов, как они одобрены президентом Владимиром Путиным в новой Концепции внешней политики Российской Федерации, — заявил Лавров.

Тем временем ЕС готовит новый пакет санкций против России. Уже 11-й по счету, он будет снова направлен на борьбу с обходом уже введенных ограничительных мер. Однако в Еврокомиссии не стали давать каких-либо подробностей о том, идет ли работа над новым пакетом санкций, а также возможные сроки его введения.



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Илина Хакимова