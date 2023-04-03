В Казани автомобилист снес забор детского сада

Фото: мэрия Казани

Водитель снес одну из секций забора детского сада №374 на улице Ботанической в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В результате инцидента никто не пострадал. Ограждение уже восстановили.

— Если кто-то был свидетелем — не стесняйтесь рассказать детали полиции. Пусть безответственного водителя настигнет слава — и тогда, возможно, в следующий раз он будет за рулем внимательнее, — отметили в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в Нижнекамске водитель автомобиля Volkswagen по касательной столкнулся с припаркованной фурой Scania и врезался в бетонный забор. От полученных травм автомобилист скончался на месте происшествия.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов