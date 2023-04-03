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В Казани автомобилист снес забор детского сада

17:55, 03.04.2023 2
В Казани автомобилист снес забор детского сада
Фото: мэрия Казани

Водитель снес одну из секций забора детского сада №374 на улице Ботанической в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В результате инцидента никто не пострадал. Ограждение уже восстановили.

— Если кто-то был свидетелем — не стесняйтесь рассказать детали полиции. Пусть безответственного водителя настигнет слава — и тогда, возможно, в следующий раз он будет за рулем внимательнее, — отметили в мэрии.

Фото: realnoevremya.ru

На прошлой неделе в Нижнекамске водитель автомобиля Volkswagen по касательной столкнулся с припаркованной фурой Scania и врезался в бетонный забор. От полученных травм автомобилист скончался на месте происшествия.

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Айрат Назипов
Происшествия Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    ладно детей там не было
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  • Анонимно 03 апр
    А если бы кто-то пострадал... Найти виновника и оштрафовать.
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