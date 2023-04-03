Президент России подписал закон о возможности полного госфинансирования детских фильмов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность полного государственного финансирования производства и проката национальных художественных фильмов для детей и юношества.



Закон касается кинопроизведений, которые будут создаваться для детей до 18 лет. Под критерии подойдут фильмы, направленные на воспитание подрастающего поколения, созданные по сценарию. По тематике, содержанию и художественно-стилистическому решению они должны соответствовать физическому, психическому, духовному и нравственному развитию детей.

Теперь государство сможет финансировать создание и прокат таких фильмов в размере 100% их сметной стоимости. Решение о финансировании будет принимать Минкультуры.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков в ноябре 2022 года. Кабмину было поручено обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов для патриотического воспитания детей и молодежи, а также с 2023 года ежегодно выделять на эти цели по 3,9 миллиарда рублей.

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Маргарита Головатенко