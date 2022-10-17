Владимир Путин поручил обеспечить полное госфинансирование детских фильмов

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Президент России Владимир Путин поручил закрепить в законодательстве нормы о полном госфинансировании фильмов для детей и подростков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение необходимо выполнить до 30 декабря 2022 года. Кроме того, кабмину нужно обеспечить регулярное производство цифрового контента и мультимедийных продуктов для патриотического воспитания детей и молодежи, а также с 2023 года ежегодно выделять по 3,9 миллиарда рублей на эти цели.

Фото: kremlin.ru

Минпросвещения поручено разработать единый подход к преподаванию в школах истории родного края.

В Минобрнауки России на прошлой неделе сообщили, что изучение отечественной истории в российских вузах станет обязательным с 1 сентября 2023 года, на нее должно отводиться не менее 144 часов. На очный формат изучения истории должно отводиться не менее 80% времени.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина