Госдума готовит поправки, которые запретят в России деятельность МУС

Профильные комитеты Госдумы готовят поправки, которые запретят в России деятельность Международного уголовного суда и международных органов, направленную против РФ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки планируют ввести в закон «О безопасности». Речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению решений таких органов и сотрудничества с ними.

Президента РФ предложили наделить полномочиями по защите граждан России в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству.

Володин считает, что за такие преступления необходимо усмотреть уголовную ответственность. С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Вячеслав Володин призвал разработать изменения в законодательство, запрещающие деятельность МУС, в конце марта. Еще спикер Госдумы предложил организовать работу по заключению двухсторонних соглашений с дружественными странами, предусматривающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В России решения МУС не признают.



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Маргарита Головатенко