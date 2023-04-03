Начальником Управления уголовного розыска МВД по Татарстану назначили Рефата Катипова

Фото: МВД по Татарстану

Полковник полиции Рефат Катипов назначен на должность начальника Управления уголовного розыска МВД по Татарстану, сообщили в пресс-службе ведомства.



Рефат Катипов начал карьеру в органах внутренних дел в 1994 году, заступив на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Казани. В 1998 году был переведен в Управление уголовного розыска МВД республики старшим оперуполномоченным отдела по раскрытию грабежей и разбойных нападений. Он возглавлял этот отдел с августа 2013 года по апрель 2023-го.

Он был награжден государственной наградой России «За отличие в охране общественного порядка»; медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени; медалями МВД России «За отличие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «За безупречную службу в МВД»; нагрудными знаками МВД по РТ «За отличную службу в МВД по РТ» и «Почетный сотрудник МВД по РТ». В 2019 году ему присвоено звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РТ». Назначенец владеет тремя иностранными языками.

В марте подполковника полиции Ильдара Сунгатова назначили начальником отдела национального центрального бюро Интерпола МВД по Татарстану. Тогда же в ведомстве сообщили о назначении полковника полиции Ильгиза Хамитова заместителем начальника полиции по оперативной работе. Приказ также датирован 11 марта 2023 года.

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Маргарита Головатенко