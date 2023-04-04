Профессиональный путешественник рассказал, как подготовить чемодан в дорогу

Эксперт по PR и профессиональный путешественник Павел Шашлов рассказал, на какие моменты нужно обратить внимание, собирая чемодан в дорогу. Об этом сообщает «Газета.ru» со ссылкой на информационный портал Life.

Специалист подчеркнул, что чемодан не должен быть слишком громоздким, но при этом важно, чтобы в нем умещались все необходимые предметы. Так, Шашлов советует брать в отпуск только те вещи, которые могут оказаться полезны в путешествии.

— Когда я путешествую не один, мы делим вещи, которыми все пользуются. Например, я беру крем для загара, а кто-то — шампунь, кто-то — зубную пасту или бальзам для волос. Выбирайте в поездку функциональные вещи. Так, вместо шампуня и геля для душа можно взять только шампунь. Им же можно постирать вещи в поездке, — отметил эксперт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По словам специалиста, если в чемодане осталось свободное место, его нужно заполнить газетой, чтобы вещи не «гуляли» по сумке. Предметы первой необходимости лучше брать с собой в ручную кладь, добавил Шашлов.

— Напишите на багажном стикере, который сотрудник аэропорта наклеивает на багаж после прохождения регистрации, свои имя и телефон. Если сумка потеряется при транспортировке, то по такому контакту будет легче связаться, — добавил он.

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Антон Гаврилов