ЦИК Татарстана не планирует менять название

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Татарстана не спешит отказываться от слова «центральная», несмотря на позицию председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, которая 29 марта поднимала вопрос о «децентрализации» республиканских комиссий. Свое решение она мотивировала тем, что Центризбирком в стране может быть только один, сообщает «Коммерсантъ».



В пресс-службе ЦИК РТ заявили, что наименование комиссии «носит исторический характер и полностью соответствует требованию федерального законодательства». Там считают, что изменение названия снизит как статус избиркома и среди госорганов, так и авторитет перед избирателями.

Также в республиканском ЦИК подчеркивают, что любое переименование — это изменения в большое количество законодательных и подзаконных актов, что приводит к значительным материальным затратам и информационным издержкам.

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

Сейчас, кроме Татарстана, слово «центральная» оставили комиссии Адыгеи, Башкирии, Карелии, Марий Эл, Мордовии, Северной Осетии, Чувашии и Якутии.

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Маргарита Головатенко