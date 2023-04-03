Каждый третий ипотечник в Набережных Челнах, Кирове и Казани планирует выплатить кредит за 5 лет

Каждый 12-й россиянин (8,2%) хочет купить квартиру в ближайшие полгода. Большинство (60,3%) готово взять ипотеку, а каждый третий в Набережных Челнах (36%), Кирове (33%) и Казани (32%) планирует закрыть жилищный кредит в течение 5 лет. Таковы результаты опроса, который специалисты СберСтрахования провели в марте 2023 года среди жителей 37 российских городов с населением от 500 тыс. человек.

За два года после проведения аналогичного опроса количество желающих купить квартиру сократилось почти на 16 процентных пунктов. А вот сумма, которую россияне планируют потратить на жилье, удвоилась и достигла 4 млн рублей. Максимальную цену готовы заплатить в Москве — в среднем 7 млн. Самую низкую — в Астрахани (1,8 млн).

77,9% хотят купить жилье на вторичном рынке. Наиболее популярным вариантом для покупки остаются «однушки»: к ним присматриваются более половины покупателей. От 27% до 38% интересуются «двушками», 7–15% — «трешками», до 5% — квартирами, где четыре и более комнат.

Что касается первоначального взноса, половину стоимости квартиры готовы внести только 18% потенциальных ипотечников. Большинство (53%) закладывает на эти цели всего 10% цены жилья.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные продукты и сервисы» Сбербанка:

«Большинство опрошенных россиян (70,6%) хотят жить в своем, а не арендованном жилье. Это объясняет их высокую готовность взять для покупки заемные средства. Два года назад только 35% потенциальных покупателей собирались оформить ипотеку. Тем, кто улучшает жилищные условия, подойдет ипотечное страхование — финансовая поддержка заемщика на период выплаты кредита. В СберСтраховании также можно оформить полис от недобровольной потери работы, который компенсирует до 6 месяцев поиска работы».

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Казань и Набережные Челны вошли в топ-6 по доле покупателей, намеренных оформить жилищный кредит, — 82% и 71% соответственно. Кроме того, в Набережных Челнах самый высокий процент тех, кто желает закрыть ипотеку в минимальный срок (36%). В Кирове этот показатель составил 33%, в Казани — 32%, в Перми — 28%, в Ижевске — 24%. А в Нижнем Новгороде — только 18%. Какими бы ни были планы клиентов, они должны быть уверены, что мечта приобрести собственный дом осуществима».