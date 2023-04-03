В Казани впервые пройдет аукцион на размещение кафе на территории Голубых озер

Фото: скриншот презентации Дирекции парков и скверов Казани

В Казани впервые проведут аукцион на размещение нестационарного кафе на территории Голубых озер. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор Дирекции парков и скверов города Айгуль Латыпова.

— Среди объектов нестационарные кафе на бульваре по ул. Фучика и в парке у ЖК «Салават купере». Причем кафе в парке у ЖК «Салават купере» разыгрывается впервые. В ближайшее время будет опубликован аукцион на размещение кафе на территории Голубых озер. Объект также разыгрывается впервые, — рассказала она.

По ее словам, помещение под кафе уже готово. От предпринимателя требуется соблюсти условия технического задания и оформить павильон в соответствии с концепцией территории.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего в преддверии летнего сезона Дирекции парков и скверов Казани проводит 15 аукционов на право размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах города. Среди них три фудтрака у Центра семьи «Казан», вендинговые аппараты по продаже корма для птиц и точки по продаже прохладительных напитков.

Напомним, исполком Казани утвердил новую схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов в общественных пространствах, переданных Дирекции парков и скверов города на праве постоянного (бессрочного) пользования земельными участками. В списке 29 территорий, в том числе открытый в прошлом году сквер 100-летия образования строительной отрасли Татарстана.



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Татьяна Демина