На программу промышленной ипотеки в России дополнительно выделили более 1 млрд рублей

Фото: кадр видео/Правительство России

В России дополнительно выделили более 1 млрд рублей на программу промышленной ипотеки. Общий объем субсидий за этот год превысит 1,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе кабмина.



Рассчитывается, что это позволит предприятиям получить льготные заемные средства на приобретение производственных площадей в целом в размере более 45 млрд рублей.

Как отметил председатель правительства России Михаил Мишустин, руководители промышленных предприятий чаще всего спрашивали именно о таком финансовом инструменте:

— Будем дальше совершенствовать данную программу, способствуя запуску новых перспективных проектов в самых различных регионах страны, созданию сотен дополнительных рабочих мест и как результат решению стратегической задачи, которую поставил глава государства, по укреплению технологического суверенитета страны, — сказал он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Программа промышленной ипотеки стартовала в 2022 году по инициативе президента и вызвала у бизнеса большой интерес. По программе кредиты выдают до 7 лет по льготной ставке 5% годовых, а для инновационных технологических компаний ставка еще ниже — 3% годовых. Максимальная сумма кредита составляет 500 млн рублей. Разницу между льготной и рыночной ставками банкам компенсирует государство.

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Маргарита Головатенко