Наркологи Татарстана сообщают о росте числа зависимых от синтетических наркотиков

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Все большее количество людей становятся зависимыми от синтетических наркотиков. Казань, Набережные Челны и Нижнекамск находятся в тройке антилидеров по Татарстану, и это только официальная статистика, сообщает ГТРК «Татарстан».

— К нам доставляются пациенты на обследование, когда с ними проводишь профилактические мероприятия. Они говорят: «Я вот один раз попробовал, со мной ничего не случится», но когда видят в отделении пациентов уже тех, которые стали зависимыми, они говорят: «Мы в шоке, ну как так, неужели нас такой эффект ждет?» — рассказала заместитель главврача по медицинской части ГАУЗ «Республиканский клинический наркологический диспансер» Резеда Хаева.



От употребления синтетических наркотиков повышается давление, временно теряется память, начинается бессонница, снятся кошмары, появляется эксцентричное поведение. Вещество перестраивает работу организма.

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Эксперты насчитывают около 80 видов психотропных веществ. При этом регулярно выявляются новые.

В марте прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, который в ноябре прошлого года пытался передать наркотики в колонию с помощью стрелы из арбалета.



Позже в Татарстане вынесли приговор жителю Московской области, которого задержали с крупной партией синтетических наркотиков. 21 марта МВД Татарстана сообщило о перехвате двух наркокурьеров на стационарном посту полиции «Малиновка» под Казанью. При проверке документов поведение 29-летнего водителя из Санкт-Петербурга и его пассажира вызвало у силовиков подозрение, и в ходе досмотра в авто обнаружили рюкзак с 1,4 кг мефедрона.



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Елизавета Пуншева