Казанец предстанет перед судом за попытку сбыта наркотиков в колонию с помощью арбалета

Прокуратура Приволжского района Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя, который в ноябре прошлого года пытался передать наркотики в колонию с помощью стрелы из арбалета. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По версии следствия, 13 ноября 2022 года он, действуя в сговоре с неустановленным лицом, забрал из тайника в казанском парке имени Петрова арбалет, стрелу к нему и 4 свертка с «синтетикой» массой 33,9 грамма для последующего сбыта. В тот же день мужчина через забор исправительной колонии №2 на улице Производственной выстрелил из арбалета, прикрепив наркотики к стреле. Сразу после этого его задержали сотрудники ФСИН.

Свою вину обвиняемый признал полностью. Уголовное дело направлено в Приволжский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура Татарстана

Напомним, еще в ноябре после его задержания, эксперты установили, что в свертке было почти 19 граммов гашиша и 15 граммов марихуаны. До избрания меры пресечения стрелок был отправлен в изолятор.

На этой неделе Советский райсуд Казани также арестовал на два месяца 27-летнего уроженца Черемшана Ивана Лизунова по подозрению в покушении на наркосбыт в особо крупном размере. В его ипотечной квартире в доме по улице Арбузова сотрудники наркополиции обнаружили оборудование для производства «дури» и уже готовую партию мефедрона в 1 килограмм.



Количество изъятого нарковещества следователь МВД при оглашении своего ходатайства в суде сообщать не стал. Однако сообщил, что Лизунов был задержан 5 марта, а на следующий день ему было предъявлено обвинение, и свою причастность к изготовлению наркотика задержанный не отрицал. Представитель прокуратуры Советского района позицию об аресте поддержал.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин